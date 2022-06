Meteo 15 giorni: si prepara la 3° ONDATA di CALDO...

Il biglietto da visita che ci offre questa estate non è sicuramente molto rassicurante. Avere già due ondate di caldo sul groppone all'inizio di giugno e con le prospettive di una terza attorno alla metà del mese complica molto i problemi idrici in cui versano molte regioni del nostro Paese.

Si sapeva che l'estate non avrebbe fallito, ma così ci sembra comunque troppo. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per domenica 12 giugno:

Fortunatamente il caldo concederà una tregua la prossima settimana, ma a seguire le mappe hanno già in canna una nuova rimonta dell'alta pressione che interesserà tutta la nostra Penisola a partire dal secondo week-end di giugno.

Si tratta di linee di tendenza a lungo termine da prendere con le dovute cautele, anche se situazioni di questo tipo presentano ottima affidabilità anche ad una settimana di distanza.

Tutti sotto il sole e il caldo, quindi, attorno a metà mese, con temperature di nuovo esuberanti per il periodo, specie al centro e al sud.

Successivamente cosa porebbe succedere? Questa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 16 giugno:

Un lieve sgonfiamento dell'alta pressione potrebbe garantire un po' di variabilità al nord con qualche temporale locale e un clima meno caldo. Per il centro e il sud invece nessuna novità, con sole e caldo a condizionare la situazione meteorologica in loco ancora per diverso tempo.

