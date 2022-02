Meteo 15 giorni: probabile CAMBIAMENTO nei primi giorni di marzo

I disturbi che caratterizzeranno il tempo dell'inizio settimana prossima verranno stroncati abbastanza in fretta da un nuovo (l'ennesimo) ruggito dell'alta pressione.

Le mappe per la fine del mese non lasciano molti dubbi; la prima cartina è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 26 febbraio:

C'è davvero poco da dire: tutta la nostra Penisola assieme all'Europa centrale sarà sotto una vasta area anticiclonica i cui massimi saranno ubicati tra la Svizzera e l'Austria. Di conseguenza niente pioggia, niente neve, poco vento, temperature superiori alla norma e tanto inquinamento nelle nostre città. Le perturbazioni atlantiche scorreranno alle latitidini delle Isole Britanniche e della Scandinavia dove il tempo sarà perturbato.

Questa situazione dovrebbe andare avanti almeno fino al termine del mese di febbraio e sancire così la fine dell'inverno meteorologico sul nostro Paese.

Qualcosa potrebbe cambiare nei primi giorni di marzo; osservando la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 2 marzo, notiamo l o sgonfiamento dell'alta pressione sotto una maggior tenacia del flusso perturbato atlantico:

Ciò significa che la nostra Penisola potrebbe essere esposta a corpi nuvolosi da ovest che, seppure in un contesto mite, potrebbero riportare la pioggia su molte regioni.

A tal proposito vi mostriamo la mappa delle probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 2 marzo:

Dove vedete i colori più sgargianti, la probabilità di pioggia sarà maggiore. Sulla nostra Penisola passeramo dalla probabilità di pioggia NULLA indotta dall'anticiclone (colore bianco) a QUALCHE FENOMENO (colore blu) che potrebbe bagnare qua e la l'Italia, seppure in un contesto mite.

Nei prossimi giorni vedremo se tutto ciò sarà un fuoco di paglia o l'inizio di un cambiamento di configurazione vero e proprio.

