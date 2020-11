Tutto il MALTEMPO in arrivo sino a sabato 5: ecco le MAPPE!

Il rallentamento della corrente a getto sta per portare a ridosso dell'Italia un primo vortice freddo dal centro Europa, che andrà a scavare una depressione sull'alto e medio Tirreno entro martedì sera, originando nevicate sino a quote collinari in Appennino, che gradualmente tenderanno a coinvolgere anche alcuni tratti pianeggianti, segnatamente su Emilia, Veneto, poi parte della Lombardia e il basso Piemonte.



Questo perché su queste zone rientrerà un po' di vento da est freddo (sui Balcani è presente aria fredda a tutte le quote), unitamente al rovesciamento del freddo dall'alto che si riscontra durante le precipitazioni. Intanto temporali colpiranno le regioni centrali, soprattutto il Lazio e il nord della Sardegna, rovesci sono attesi anche su Marche e poi Campania.

Ecco dunque la sequenza delle mappe a partire da martedì tra la serata e la notte di martedì 1° dicembre, in verde la neve, in azzurro le piogge, in viola quelle più forti:

Ed ecco i fenomeni previsti tra le ultime ore della notte e la mattinata di mercoledì 2 dicembre con i fiocchi a cadere sul Veneto, il Trentino fino a fondovalle e il basso Piemonte, cosi come sull'est della Lombardia, ancora temporali in viaggio tra Lazio e Campania:

Nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre ecco ancora la neve su parte del nord e il maltempo in fase di accentuazione sul resto del Paese, specie tra Lazio e Campania, la neve si trasforma in pioggia sul Veneto:

Giovedì 3 dicembre in mattinata ecco il maltempo che si sposta decisamente al sud, pur riscontrandosi ancora una ritornante occlusa sul nord-est e il medio Adriatico con ulteriori precipitazioni, con altra neve copiosa, ma sarà solo una pausa:

Nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre maltempo ormai localizzato sul meridione con forti rovesci o temporali su molte regioni:

Venerdì 4 dicembre nuova ondata di maltempo in arrivo con il famoso ramo del vortice polare che si tuffa sul Mediterraneo occidentale, risposta umida ma mite sull'Italia e fenomeni che si concentrano soprattutto su nord e regioni centrali tirreniche, ancora nevosi a quote basse per qualche ora sul nord-ovest, dove resisterà qualche sacca di aria fredda, prima di un riscaldamento più importante, che limiterà le nevicate ai soli rilievi, dove risulteranno copiose, colore giallo, oltre i 1000m:

Sabato 5 dicembre insistenza dei fenomeni e ancora molto vento tra Ostro e Scirocco, acqua alta sulla Laguna Veneta, vedremo se e come funzioneranno le paratie del Mose, copiose le nevicate sulle Alpi oltre i 1200m circa, ancora neve su ovest Piemonte a quote basse: