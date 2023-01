Tutto il MALTEMPO di martedi e mercoledi: potrebbe NEVICARE sulla tua regione?

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra martedi 17 e mercoledi 18 gennaio:

Notiamo quasi tutto il nostro Continente alle prese con un ramo del vortice polare. In questi casi, il contrasto tra l'aria molto fredda in quota e quella più mite al suolo può far nascere depressioni dal nulla, che poi si ripercuotono sul tempo che fa in una determinata zona. In altre parole, siamo in attesa di un periodo turbolento dove l'inverno potrà finalmente avere voce in capitolo, dopo una lunghissima fase scialba e mite.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 17 gennaio:

Attenzione alle nevicate che potrebbero cadere a quote molto basse, se non su alcune aree di pianura dell'Italia settentrionale ( ce ne occuperemo in un articolo dedicato ). Quota neve tra i 600 e gli 800 metri in prossimità dell'Appennino Ligure e settentrionale, 1200-1400 metri su quello centrale.

Forte fase di maltempo con rovesci e temporali tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno, specie Campania e Calabria Tirrenica, dove avremo anche importanti accumuli di pioggia. Più asciutto il tempo su estremo nord-ovest, medio/basso Adriatico, Sicilia ed estreme regioni meridionali.

Venti molto forti di Libeccio o da ovest sui bacini centro-meridionali con mareggiate lungo le coste esposte ad ovest. Freddo al nord e su parte del centro, ancora mite al sud.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 18 gennaio:

Qualche sporadica nevicata al nord a quote molto basse (150-200 metri). Rovesci di neve sull'Appennino Ligure oltre i 500 metri e settentrionale oltre i 600-800 metri. Ancora maltempo con rovesci e quota neve in calo sugli 800-1000 metri su Campania, Calabria Tirrenica e nord Sicilia. Temperature in calo anche al meridione.

