Tra mercoledi 20 e giovedi 21 aprile PIOGGE e ROVESCI su gran parte d'italia!

Tra mercoledi 20 e giovedi 21 aprile la pioggia bagnerà gran parte della nostra Penisola, in modo particolare il centro e il nord. Merito di una perturbazione che spazzerà via l'alta pressione ed introdurrà un tempo maggiormente dinamico e piovoso sul nostro Paese.

Quali aree verranno maggiormente interessate dai fenomeni? La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di mercoledi 20 aprile:

Benefici rovesci si faranno vedere tra il pomeriggio e la serata sul nord-ovest, in modo particolare tra Cuneese, Torinese e ponente Ligure. Piogge sparse di debole intensità arriveranno in serata su gran parte del nord fino alla Sardegna, piovaschi anche nelle aree interne dell'Italia centrale sempre verso sera, per il resto tempo asciutto. Scirocco in rinforzo sul Tirreno e temperature miti.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 21 aprile:

Rovesci su basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Piogge più deboli a nord del Po e al centro fino alla Campania e il nord-ovest della Sicilia. Asciutto solo all'estremo sud, sulla Puglia e forse lungo la costa abruzzese.

Scirocco in rinforzo sui mari centro-meridionali italiani, temperature nel complesso miti.

