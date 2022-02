Tra martedi e mercoledi ancora MALTEMPO con piogge su diverse regioni

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nel pomeriggio di domani, martedi 15 febbraio

La perturbazione che oggi affronterà le regioni meridionali sarà in piena azione al centro con il suo carico di pioggia e neve. A seguire, si sposterà verso il meridione dove agirà tra martedì 15 e mercoledi 16 febbraio.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 15 febbraio:

Dopo le ultime nevicate fino in pianura tra basso Piemonte e bassa Lombardia, il tempo sul nord-ovest dovrebbe migliorare abbastanza velocemente lasciando gli ultimi fenomeni più ad est, in successiva attenuazione.

Il tempo peggiore lo ritroveremo al nord-est, lungo il Tirreno, nelle aree interne e sulla Sicilia. In queste aree avremo piogge e rovesci a carattere sparso, con neve sui 600 metri sulle Alpi centro-orientali e 800-1000 metri sull'Appennino settentrionale.

Piogge meno probabili per possibile ombra pluviometrica sul medio-basso Adriatico e all'estremo sud, oltre alla Sardegna orientale.

La terza mappa mostra invece le piogge attese nella giornata di mercoledi 16 febbraio:

La perturbazione avrà raggiunto il sud, specie il settore ionico, dove avremo rovesci e qualche temporale. Qualche piovasco in via di attenuazione sulla Sardegna, altrove le correnti da nord-ovest piu secche dovrebbero garantire un miglioramento ad eccezione dell'alta Val d'Aosta che avrà qualche nevicata in quota.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località