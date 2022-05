Tra giovedi e venerdi MALTEMPO più incisivo sull'Italia; ecco le regioni coinvolte

L'azione di due distinte perturbazioni metterà sotto scacco l'Italia nei prossimi due giorni. Una buona notizia per tutte le aree bisognose di pioggia, segnatamente il nord-ovest, che questa volta dovrebbe ricevere una bella innaffiata a partire già dalla giornata di giovedi 5 maggio.

Le precipitazioni insisteranno soprattutto al nord e al centro, meno al meridione e sulla Sicilia dove avremo anche delle schiarite.

La prima mappa mostra le piogge attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 5 maggio:

Ecco i rovesci al nord-ovest e sulla Sardegna, in estensione alla Toscana, al Lazio e all'Umbria nel corso della giornata. Più marginale l'interessamento del nord-est dove le piogge saranno più scarse. Scarsi i fenomeni anche sulla Sicilia e sul meridione in genere. Temperature in calo al nord e al centro, in aumento invece al sud.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di venerdi 6 maggio:

Rovesci o temporali al nord tranne i settori più settentrionali. Rovesci e temporali anche al centro e sulla Sardegna. Rovesci anche in Sicilia e piovaschi sparsi sul restante meridione segnatamente nelle aree interne. Temperature in ulteriore calo.

