Tra giovedì e venerdì TEMPORALI anche INTENSI su gran parte d'Italia

Dopo tanto caldo, finalmente arriveranno temporali ed aria fresca per alcune regioni italiane. I temporali non riguarderanno tutta l'Italia, mentre il calo termico dovrebbe prendere più o meno tutte le regioni, anche se non in maniera omogenea.

La prima mappa mostra la sommatoria del temporali previsti in Italia nella giornata di domani, giovedi 7 luglio:

Al mattino il tempo sarà abbastanza buono ovunque. Tra il pomeriggio e la serata invece prenderanno piede temporali anche localmente intensi, specie su Alpi occidentali, nord-est, centro-nord Appennino fino al Molise. Saranno ovviamente possibili fenomeni intensi ed associati a grandinate e colpi di vento.

I temporali saranno maggiormente probabili nelle aree interne, ma con sconfinamenti verso le pianure e le coste, specie in Adriatico. Temperature in generale calo specie nelle aree raggiunte dai fenomeni.

La seconda mappa mostra i temporali attesi in Italia nella giornata di venerdi 8 luglio:

Le correnti settentrionali puliranno il cielo delle regioni del nord e dell'alto Tirreno, dove avremo un tempo secco e ventoso. Piogge e temporali invece sul medio Adriatico, zone interne e al sud, fino al nord della Sicila con bruschi cali termici, grandinate e colpi di vento.

Sabato avremo gli ultimi fenomeni all'estremo sud in via di attenuazione; domenica soleggiato ovunque, ma con temperature accettabili.

