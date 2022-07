Tra giovedì e venerdì il CALDO diverrà ancora più INSOPPORTABILE!

La mappa delle temperature previste a 1500 metri per venerdi 22 luglio non lascia scampo alla nostra Penisola:

Notiamo come l'Europa centrale e settentrionale si libereranno dalla cappa bollente africana. Il Mediterraneo invece continuerà a cullare temperature roventi che alla quota di 1500 metri potrebbero arrivare a 24-25°.

Come anticipato in altra sede, sarà molto difficile rimuovere questa mole di calore dal Mediterraneo e almeno fino al termine di questa settimana non vi saranno novità.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste per il pomeriggio di giovedi 21 luglio, attorno alle ore 16:

Al nord punte di 39-40° saranno possibili sulla Pianura Padano-Veneta. Altrove valori diffusamente attorno a 36-37°, con progressivo interessamento anche del meridione e della Sicilia.

Poco diversa appare la mappa delle temperature al suolo previste alle ore 16 di venerdi 22 luglio:

Punte di 39-40° saranno possibili ancora sulla Pianura Padano-Veneta, sul Foggiano e la bassa Lucania. Altrove valori compresi tra 35 e 37°, salvo rare e locali eccezioni.

