SICCITA': come vanno le cose in Italia dopo le PIOGGE degli ultimi giorni?

Negli ultimi 10 giorni la natura ha concesso un po' di pioggia alla nostra Penisola dopo un trimestre invernale ed una prima parte della primavera davvero disastrosi da questo punto di vista.

L'acqua è (e resta) una necessità impellente per l'Italia, specie laddove sono presenti le coltivazioni. Se manca l'acqua, manca tutto ed i processi vitali degli organismi vegetali si bloccano, con tutte le conseguente del caso.

Veniamo però al punto: la pioggia degli ultimi giorni è servita a colmare un po' il deficit? Per alcune regioni si, per altre molto meno. A tal proposito, vi mostriamo la mappa della siccità presente attualmente sul nostro Paese.

Volgendo lo sguardo al nord Italia, si nota che solo la Liguria, l'Emilia Romagna, il Veneto orientale e il Friuli hanno tratto buon giovamento dalle piogge cadute. La situazione resta invece di SICCITA' GRAVE su buona parte della Pianura Piemontese e MODERATA sul resto del settentrione.

Al centro, bene la Toscana e la Sardegna, non tanto il Lazio che è attualmente ancora in SICCITA' MODERATA, ma un nuovo fronte siccitoso rischia di aprirsi anche per alcune aree del centro-sud.

Tra l'Abruzzo e il Molise, specie lato costa, la siccità è divenuta ECCEZIONALE negli ultimi tempi, complici le correnti da sud-ovest che hanno messo in sottovento questa zona. Le cose non vanno bene neanche sulla Puglia, la Lucania e la Calabria Ionica, dove vige una SICCITA' GRAVE.

In Sicilia non c'è siccità solo sui settori settentrionali ed orientali; altrove vige una SICCITA' MODERATA.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località