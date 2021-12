SAN SILVESTRO tra sole primaverile, nebbia e nubi basse

Ecco la situazione barica prevista per l'ultimo giorno dell'anno, ovvero San Silvestro:

Alta pressione quasi alla massima potenza con tempo stabile sull'Italia da nord a sud.

In inverno al termine "stabilità" non si associa necessariamente il bel tempo. A differenza del trimestre estivo, dove l'alta pressione porta il sole per tutti, in inverno può non essere così.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa del soleggiamento previsto tra le 9 e le 15 di venerdi 31 dicembre:

Con il colore FUCSIA sono rappresentate le aree che avranno il sole nel lasso di tempo sopra menzionato.

Come vedete, vi saranno però zone dove il tempo non sarà sereno anche in presenza dell'alta pressione. Ci riferiamo soprattutto alle pianure del nord e all'alto Adriatico, dove graveranno fitte nebbie che potrebbero persistere anche per l'intera giornata. Sotto nebbia avremo di conseguenza freddo umido.

Notiamo inoltre nella cartina macchie scure tra il Mar Ligure e alcune zone del Tirreno. Queste non sono nebbie, bensì nubi basse che renderanno comunque il cielo grigio per gran parte della giornata.

Un sole tardo primaverile, con fusione repentina del manto nevoso, splenderà invece in quota sia sulle Alpi che lungo l'Appennino. La ventilazione sarà assente con qualità dell'aria scadente nelle grandi città.

