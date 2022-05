Prossimi 2 giorni in compagnia di ROVESCI o TEMPORALI, ma solo in determinate zone

Se non fosse per la grave siccità che ancora impera su diverse regioni italiane, si potrebbe affermare che il tempo dei prossimi giorni sarà primaverile a tutti gli effetti. L'Italia tuttavia avrebbe bisogno di perturbazioni e piogge estese, non di rovesci saltuari che fanno la felicità di pochi e l'infelicità di molti.

A detta dei fatti, un po' di pioggia nei prossimi giorni si vedrà, ma come abbiamo anticipato non sarà frutto di corpi nuvolosi organizzati, bensì di instabilità locale. Poteva andarci meglio, ma anche peggio, ad esempio se avessimo già l'anticiclone estivo in casa a negare qualsiasi piovuta.

Dove pioverà nella giornata di domani, martedi 3 marzo, in Italia? Vi mostriamo la sommatoria dei fenomeni secondo il modello europeo, valida per la giornata in parola:

Qualche rovescio o temporale potrebbe interessare il nord-ovest, anche le pianure durante il pomeriggio e in serata. Rovesci pomeridiano-serali anche al nord-est e su tutte le aree interne dell'Italia centro-meridionale fino ad arrivare alla Calabria.

Lungo le coste, su diverse aree di pianura e sulle Isole, come vedete non dovrebbe piovere con il tempo che seguiterà ad essere asciutto.

Cosa capiterà invece nella giornata seguente, mercoledi 4 maggio?

La musica cambierà poco: rovesci o temporali pomeridiano-serali al nord ad eccezione di Liguria e pianura centrali. Rovesci anche nelle aree interne del centro e del sud lungo tutta la dorsale dell'Appennino. Qualche piovasco anche in Puglia e in Sardegna, per il resto tempo asciutto.

Temperature gradevoli per tutto il periodo, un po' fresche sotto eventuali rovesci o temporali.

