Prossima settimana più dinamica, arrivano FORTI temporali?

Quella in atto è una settimana prevalentemente calda e pienamente estiva grazie all'invadenza dell'anticiclone africano all'interno del Mediterraneo. Fino a domenica avremo ben poco da segnalare, eccetto i tipici temporali pomeridiani che riguarderanno perlopiù le aree interne e montuose.

Le carte in tavola potrebbero cambiare nettamente nel corso della prossima settimana grazie all'avanzata di aria più fresca e instabile nord atlantica che spingerebbe verso sud l'anticiclone africano, allontanandolo di fatto dalla nostra penisola.

La tendenza è portata avanti, al momento, dal modello matematico GFS: il modello americano propone un graduale peggioramento a partire da lunedì 20 a partire dalle regioni settentrionali, il quale potrebbe poi culminare con un guasto decisamente più marcato e diffuso tra 22 e 23 giugno su tante nostre regioni a suon di violenti temporali.

In tal calo le temperature scenderebbero vistosamente su tutto il nord e il centro già ad inizio prossima settimana, dopodichè toccherebbe anche al sud vivere giornate più gradevoli e movimentate.

Per il momento, tuttavia, parliamo solo di ipotesi in cerca di conferme. Il modello inglese ECMWF, infatti, supporta poco questa tendenza e propone, invece, la persistenza dell'alta pressione: