Prossima settimana CAMBIA TUTTO: arrivano TEMPORALI ed ARIA PIU' FRESCA

Il picco dell'alta pressione sarà raggiunto durante il fine settimana. A partire da lunedi 23 maggio, l'azione delle correnti occidentali inizierà ad essere preponderante sull'invadenza dell'anticiclone; in altre parole, la struttura stabilizzante inizierà a ritirarsi verso sud, lasciando passare anche una perturbazione sull'Italia nella giornata di mercoledi 25 maggio.

Il contrasto tra le temperature elevate e l'aria più fresca in ingresso potrebbero determinare fenomeni anche forti specie al nord e al centro.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 25 maggio:

Ecco la suddetta perturbazione che si adagerà sull'Europa centrale e sul centro-nord della nostra Penisola. Sarà seguita da aria fresca di matrice atlantica che dovrebbe garantire un bel calo termico su tutta l'Italia.

Dal punto di vista delle piogge, queste sono le stime precipitative per la giornata in questione, da non prendere come oro colato, ma in maniera puramente indicativa.

Temporali e rovesci al nord e al centro, specie in prossimità delle aree montuose. Piovaschi anche in Sardegna e tempo migliore al sud e sulla Sicilia, dove si avvertirà comunque un calo delle temperature. Venti in rinforzo ovunque e mari che aumenteranno il loro moto ondoso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

