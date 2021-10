Primi di NOVEMBRE con le PIOGGE AUTUNNALI sull'Italia? Quanto c'Ã¨ di vero?

Piogge autunnali, dove siete? Non stiamo parlando dei soliti rovesci localizzati che fanno la felicità di pochi (ma nemmeno troppo) e l'infelicità di molti sul nostro Paese; le precipitazioni estese e persistenti che dovrebbero fare capo a questa stagione non si sono ancora viste e questa situazione è pagata a caro prezzo da alcune regioni, dopo un'estate tra le più siccitose dell'ultima storia recente.

Arriverà finalmente la pioggia per tutti? Fino al termine di ottobre sarà molto difficile; pioverà magari in aree ristrette, ma di piogge estese non se ne parlerà.

Qualcosa potrebbe invece muoversi nei primi giorni di novembre. A scala europea potrebbe prendere piede un cambio di configurazione con l'uscita di scena dell'alta pressione.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la situazione estrapolata questa mattina dallo scenario ufficiale del modello americano per lunedi 1 novembre:

Notate la dipartita dell'alta pressione che smetterà di opprimere l'Europa occidentale, in favore di una vasta e complessa saccatura in ingresso sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Questa sarebbe una situazione decisamente autunnale con la pioggia che arriverebbe su quasi tutte le regioni anche se in un contesto abbastanza mite.

Quante possibilità di realizzo ci sono? Beh, la scadenza previsionale è molto impervia, di conseguenza questa tendenza va presa con le pinze. Tuttavia, esaminando l'intero modello ed anche altri elaborati, si nota che non è solo lo scenario ufficiale a contemplare questa situazione, ma anche molti scenari perturbatori.

Esaminando la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno, lunedi 1 novembre, si nota un graduale abbassamento del flusso perturbato atlantico e l'uscita di scena dell'alta pressione dall'Europa centro-occidentale.

Ciò potrebbe favorire un ingresso migliore dei fronti perturbati sull'Italia senza più l'ostacolo dell'alta pressione, che arretrerebbe verso i propri territori di origine. Al momento, quindi, la probabiltà che questo scenario diventi reale è attorno al 40-45%...ancora piuttosto bassa stante la distanza previsionale troppo impervia. Nei prossimi giorni vedremo se sarà possibile aumentare la suddetta percentuale in base alle nuove uscite degli elaborati. Continuate quindi a seguirci!

