Previsioni meteo: autunno pronto ad entrare in scena, tanta pioggia e anche freddo in arrivo

Dopo un inizio d'autunno in sordina le grandi piogge potrebbero finalmente avvolgere gran parte dell'Italia, bagnando diverse regioni ancora alle prese con la siccità. Il tanto atteso cambiamento del tempo si concretizzerà nel corso della prossima settimana, a cominciare proprio da lunedì 4 ottobre: dapprima saranno le regioni settentrionali a subire gli effetti del maltempo nord Atlantico, dopodiché sarà la volta del centro-sud nei giorni successivi.

I primi segnali di cambiamento si mostreranno nel week-end: le nubi aumenteranno su gran parte del nord e del lato tirrenico, ma le piogge saranno molto irregolari e non particolarmente intense, eccetto isolati rovesci relegati ai monti liguri e all'arco alpino.



ARRIVA IL FREDDO LA PROSSIMA SETTIMANA | Tra lunedì 4 e martedì 5 il maltempo coinvolgerà gran parte della penisola e porterà situazioni di criticità principalmente al nord e sul versante tirrenico, ma le temperature subiranno una lieve flessione al centro-nord e addirittura al sud saranno ancora piuttosto elevate, anche oltre i 25°C.

Il vero colpo di scena potrebbe arrivare tra mercoledì 6 e giovedì 7 grazie ad un ulteriore affondo di aria fredda dal centro Europa: in questa circostanza le temperature potrebbero scendere ulteriormente su tutta la penisola, sino a portarsi su valori tipicamente tardo autunnali.

L'aria più fredda porterà anche tanto maltempo prevalentemente al centro-sud e sul versante adriatico, mentre al nord avremo un graduale miglioramento del tempo (a partire da giovedì). Le temperature scenderanno in modo repentino su tutto il nord, soprattutto di notte con valori ad una cifra. La neve farà la sua comparsa, nella giornata di mercoledì, sull'arco alpino oltre i 1800m/2.000m.