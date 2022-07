Previsioni: alta pressione africana a piena forza nei prossimi giorni, effetti pesanti

Arrivano sempre più conferme riguardo la nuova ondata di caldo sub-tropicale che prenderà forma nel corso dei prossimi sette giorni in Italia e nel Mediterraneo.

L'anticiclone africano, attualmente situato sulla penisola iberica dove sta portando temperature superiori ai 40°C, è destinato a muoversi verso l'Italia col passare dei giorni, portando proprio sullo Stivale il cuore più caldo e stabile.

Il responsabile di questa "spallata" del caldo africano dalla Spagna verso l'Italia sarà una piccola ma determinante depressione atlantica che andrà rapidamente a muoversi verso l'Europa centro-settentrionale. Con questo movimento andrà a spostare l'asse dell'anticiclone africano fino a trascinarlo sull'Italia.

Insomma c'è ben poco da fare: il caldo e la siccità proseguiranno ormai senza dubbi per almeno altri 7-10 giorni sulla nostra penisola, con l'apice del grande caldo atteso tra 20 e 22 luglio.

Il caldo si intensificherà giorno dopo giorno, divenendo anche più afoso per effetto dell'aumento dell'umidità nei bassi strati (causato dalla costante evaporazione del mare senza ricambi d'aria).

Ma non è tutto: proprio tra 20 e 22 luglio potremmo fare i conti con temperature decisamente esagerate, anche superiori ai 40°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud.

Il modello americano GFS conferma anche oggi questa pessima tendenza ad un trittico di giornate eccezionalmente calde su tutta Italia. Farà caldo anche in montagna, dove lo zero termico schizzerà ben oltre i 4500 metri di altitudine.

Eloquenti le temperature previste nella giornata di giovedì 21 luglio:

Nei prossimi aggiornamenti forniremo previsioni più dettagliate e altre informazioni sul caldo in arrivo.