PIOGGIA e NEVE in arrivo sull'Italia; vi diciamo dove e quando

Nelle prossime ore l'alta pressione trasferirà i suoi massimi tra l'Europa occidentale e il Vicino Atlantico. Ciò consentirà ad una perturbazione nord atlantica di transitare sulle nostre regioni nella giornata di giovedi 20 gennaio, interrompendo il digiuno fenomenologico imposto dall'alta pressione.

Il fronte perturbato sarà seguito da aria molto fredda che sarà la protagonista sulla scena italiana tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, con effetti soprattutto sul versante adriatico e al meridione.

Durante la giornata di domani, giovedi 20 gennaio, avremo il transito frontale sull'Italia. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola per l'intera giornata:

Tra la notte e la prima mattinata vi sarà la possibilità di qualche pioggia tra la Liguria, la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna, con neve sopra i 900 metri, ma i fenomeni dovrebbero attenuarsi già nel corso della mattinata. Sul resto del nord non prevediamo fenomeni a parte qualche nevicata sulla Val d'Aosta.

Rovesci interesseranno invece la Toscana, l'Umbria occidentale, il Lazio fino a raggiungere la Campania e la Calabria Tirrenica in serata. Qualche piovasco non si esclude anche sulla Sicilia settentrionale e sull'ovest della Sardegna, per il resto tempo asciutto.

Quota neve sui 900-1000 metri sull'Appennino settentrionale, 1100-1200 metri su quello meridionale. Ventilazione in rinforzo dai quadranti occidentali, temperature ancora abbastanza miti.

L'ingresso dell'aria fredda ci sarà nella giornata di venerdi 21 gennaio. Ecco la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia:

Al nord, Toscana, Umbria occidentale e Lazio bel tempo. Su tutte le altre regioni tempo instabile. Rischio di nevicate sopra i 350-450 metri tra Marche e Abruzzo; 500-600 metri tra Molise e Puglia Garganica, 700-800 metri sulla Calabria e 1000 metri in Sicilia.

Ventilazione ovunque in rotazione dai quadranti settentrionali e temperature in sensibile calo specie al centro e al sud.

