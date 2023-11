Perturbazione nel WEEK-END, che calo delle temperature!

Dopo una brevissima pausa, il treno delle perturbazioni di origine atlantica si appresta a riprendere il suo cammino in direzione del bacino del Mediterraneo. Questo dinamismo atmosferico si manifesterà nei giorni a venire con l'arrivo di almeno altre due perturbazioni, le quali si distingueranno per rovesci sparsi e, aspetto non meno significativo, un graduale abbassamento delle temperature.

Il prossimo guasto del tempo sulla tabella di marcia è atteso tra martedì e mercoledì. Questo coinvolgerà principalmente il Triveneto e le regioni centro-meridionali, dove si verificheranno piogge sparse e possibili acquazzoni. Tuttavia, si prevede che tale peggioramento sarà di natura piuttosto lieve e di breve durata, lasciando spazio a una rapida ripresa delle condizioni atmosferiche più serene già da mercoledì sera. Ma si tratterà di una tregua ancor più breve, poiché è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione di origine atlantica, decisamente più intensa e strutturata.

Nel corso di giovedì e venerdì, è previsto un marcato peggioramento delle condizioni meteo che interesserà l'intero Nord e le regioni centrali, effetto dell'ennesima perturbazione atlantica. Questa porterà con sé un notevole abbassamento delle temperature su tutto il Nord e lungo le coste del medio e alto Tirreno. Tale fenomeno favorirà inoltre un progressivo calo della quota neve lungo l'arco alpino e l'Appennino settentrionale. In queste zone, la neve potrebbe cadere fino a quote localmente inferiori ai 1500 metri di altitudine.

Nel corso del weekend, la perturbazione, accompagnata da una massa d'aria più fredda proveniente dal Nord Atlantico, si sposterà rapidamente verso l'Est, in direzione dei Balcani. Questo flusso di aria fredda riuscirà a superare anche l'Adriatico, precipitandosi lungo la penisola italiana e provocando, quindi, un sensibile abbassamento delle temperature durante il fine settimana. Nonostante il freddo, le condizioni di maltempo saranno meno intense, grazie a correnti più secche in quota che garantiranno cieli più sereni tra sabato e domenica, fatta eccezione per alcune precipitazioni residue che interesseranno il Sud.

Tuttavia, al di là delle precipitazioni previste per il fine settimana, si registrerà un deciso calo delle temperature su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. In particolare, la colonnina di mercurio scenderà al di sotto delle medie stagionali di un paio di gradi.

Le temperature massime che si prevedono per domenica 12 novembre, rifletteranno un clima tipicamente tardo-autunnale sull'intero Nord, con valori inferiori rispetto alle ultime settimane, anche nelle regioni centrali e meridionali. Spiccano massime di appena 11-12°C al nordovest, 15-17°C sul medio Adriatico e appena 14-15°C sul basso Adriatico.