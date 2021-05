MODELLO EUROPEO: poco spazio all'alta pressione!

Nei prossimi giorni la nostra Penisola verrà interessata da un flusso di correnti occidentali moderatamente instabili che cadenzeranno il tempo italico, impedendo sfuriate precoci dell'alta pressione africana. Anche il modello europeo è di questo avviso.

La prima mappa ci mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di martedi 18 maggio:

La coda di una perturbazione determinerà rovesci al nord (specie nord-est), in movimento verso il centro e parte del meridione peninsulare, specie i versanti adriatici. Sarà seguita da aria moderatamente fresca dai quadranti nord-occidentali.

Dove non pioverà, il tempo sarà comunque variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti in un contesto non caldo.

L'unico piccolo tentativo di espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo verrà compiuto attorno al 20 maggio:

Il tempo tenderà temporaneamente a stabilizzarsi in Italia ed arriverà anche un po' di caldo specie sulle Isole, in trasferimento verso il meridione nella giornata di venerdi 21 maggio.

La situazione tuttavia sarà lungi dall'essere stabile. Se analizziamo la mappa del modello europeo valida per domenica 23 maggio, notiamo un nuovo carico di instabilità servito su un piatto d'argento per il nord e il centro:

L'alta pressione farà una nuova migrazione ad ovest, puntando il suo naso verso nord. Va da sè che la nostra Penisola verrà riabbracciata da una saccatura con rischio di precipitazioni e clima fresco specie al centro e al nord.

