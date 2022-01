METEO - PIOGGIA e NEVE a quote molto basse, ecco DOVE e QUANDO

Alta pressione in attenuazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni in Italia. L'anticiclone verrà sostituito da una figura di segno opposto, come mostra questa analisi valida per la notte tra mercoledi 5 e giovedi 6 gennaio:

Ecco l'area depressionaria che si scaverà sull'Italia a seguito del transito di una perturbazione di matrice nord atlantica. Si tratterà di un peggioramento moderato che interesserà essenzialmente il centro e il nord, con a seguire un calo delle temperature.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 5 gennaio:

A parte il Piemonte e il Ponente Ligure che saranno scarsamente interessati, il resto del nord Italia sarà sotto piogge e rovesci anche di una certa intensità tra Liguria centro-orientale e nord-est. Piogge anche sulla Toscana, piovaschi sulla Sardegna, sul Lazio e sulla Campania, per il resto tempo asciutto.

Quota neve sugli 800-1000 metri sulle Alpi, 1300-1500 metri sull'Appennino centro-settentrionale, in calo dalla sera.

Questa invece è la situazione attesa per giovedi 6 gennaio, giorno dell'Epifania:

Aria fredda in ingresso al nord e su parte del centro. Quota neve in calo fino a 400-500 metri sull'Appennino settentrionale. Rovesci tra Corsica, Sardegna e sulla Campnia. Precipitazioni in probabile esaurimento invece sul resto del settentrione con l'arrivo del calo termico. Clima ventoso e sensibile miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

