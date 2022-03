Meteo: Italia avvolta da nubi e sabbia sahariana, piogge per pochi

Le immagini satellitari mostrano chiaramente la vasta distesa di nubi e pulviscolo sahariano presente nel Mediterraneo, che proprio oggi raggiungerà l'apice della sua concentrazione lungo lo Stivale. Le correnti di scirocco tendono via via a divenire più instabili grazie all'avvicinamento di una depressione atlantica: è proprio questa a determinare piogge sparse all'estremo sud e sulle isole maggiori, piogge molto ricche di sabbia che vanno a sporcare ogni genere di superficie.Nel corso delle prossime ore le piogge interesseranno Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia. Qualche pioviggine sabbiosa potrebbe sporcare anche Molise, Abruzzo e zone interne della Campania.

Nel frattempo aumenterà l'instabilità, determinata dal fenomeno dello stau ed anche dal tanto pulviscolo presente in quota, sull'arco alpino. Ci aspettiamo nevicate sporche su Valle d'Aosta, Lombardia, alto Piemonte, Dolomiti, generalmente oltre 1200 metri.

Altrove tante nubi, tanto pulviscolo sospeso in atmosfera a rendere il cielo sporco e giallastro, ma senza piogge.

Il pulviscolo sahariano sarà spazzato via da aria via via sempre più fredda proveniente da est nel corso del fine settimana.