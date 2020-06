MALTEMPO: tra giovedì e venerdì ROVESCI e TEMPORALI su gran parte d'Italia

Come era nelle attese, l'estate meteorologica emetterà i primi vagiti sotto rovesci e temporali che tra giovedi 4 e venerdi 5 giugno metteranno sotto torchio vasti settori del nostro Paese, segnatamente il nord e le regioni del versante tirrenico.

La mappa del modello europeo valida per la notte tra giovedi 4 e venerdi 5 giugno mostra la perturbazione entrare come una lama nel burro sul Mediterraneo e sull'Italia:

Da notare come siano lontane dalla nostra Penisola le alte pressioni, oltre alla vasta depressione fredda che metterà sotto torchio molti Paesi del Vecchio Continente con un clima tutt'altro che estiveggiante.

Le prospettive per il nostro Paese sono presto dette; la seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'arco di tutta la giornata di giovedi 4 giugno secondo il modello europeo:

Ecco il nord Italia e l'alta Toscana alle prese con temporali e rovesci anche di forte intensità. Fenomeni molto intensi si prevedono tra la Val d'Aosta, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto, la Liguria centro-orientale e l'alta Toscana.

Piovaschi sparsi saranno possibili nel pomeriggio sulla Sardegna e sul restante centro ad eccezione di Marche e Abruzzo; più a sud avremo bel tempo e temperature in aumento stante un temporaneo richiamo di correnti nord africane.

Veniamo al tempo di venerdi 5 giugno; ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia per la giornata in parola, sempre secondo il modello europeo:

Una scarica di rovesci e temporali impegnerà tutto il versante tirrenico e le zone interne. Rovesci anche al nord-est, sulla Puglia e al limite sulla Calabria. Piovaschi in Sardegna accompagnati da forte vento di Maestrale, mentre un parziale miglioramento interverrà in giornata al nord-ovest.

Temperature in calo ovunque, specie dove agiranno i rovesci; venti in rinforzo e mari in condizioni non buone.

