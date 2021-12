MALTEMPO: nuova perturbazione tra il 27 e il 28 con quota neve IN CALO

Ecco il fronte "di chiusura", ovvero l'ultimo dei 3 vagoni perturbati che ci interesseranno nei prossimi giorni. La mappa è incentrata per la serata di lunedi 27 dicembre:

Si nota la perturbazione in approccio all'Italia con una depressione in movimento dal Golfo del Leone verso il Golfo Ligure. Rispetto alle due perturbazioni precedenti, questa porterà dietro di sè aria relativamente più fredda che causerà un calo della quota neve specie al nord.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di lunedi 27 dicembre:

Come si nota dalla mappa, piogge sparse e rovesci interesseranno gran parte d'Italia, in modo particolare il medio e basso Tirreno. Attenzione però alla quota neve che sulle Alpi scenderà fino a 700-800 metri sull'arco alpino occidentale e 800-1000 metri su quello orientale. La medesima quota è prevista in relativo calo anche sull'Appennino centro-settentrionale fino a 1400-1600 metri.

Resteranno probabilmente a secco il Piemonte occidentale, parte del nord-est, le Marche, l'Abruzzo e le estreme regioni meridionali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 28 dicembre:

Ancora rovesci tra la Campania e la Calabria Tirrenica; piovaschi o rovesci interesseranno il versante adriatico ad eccezione della Puglia; tempo in miglioramento invece al nord e sull'alto Tirreno a parte residue nevicate sui rilievi confinali della Val d'Aosta.

