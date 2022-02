Irruzione continentale in arrivo, altre NEVICATE fino a bassissima quota su diverse regioni

Una nuova ondata di freddo è in dirittura d'arrivo nel Mediterraneo e andrà a coinvolgere nuovamente le regioni meridionali e del versante adriatico. Questa volta si tratterà di aria fredda continentale, proveniente dalla Russia e particolarmente fredda nei bassi strati.

La massa d'aria fredda è situata al momento sui Balcani e si prepara a sorvolare il mar Adriatico per poi approdare lungo lo Stivale. I primi fenomeni legati alla perturbazione arriveranno in serata sul nordest e alta Lombardia: saranno precipitazioni nevose fino in pianura, ma molto scarse e irregolari.

Il medio-basso Adriatico ed il sud saranno il vero obiettivo dell'irruzione continentale: tra la tarda sera di oggi e le ore notturne arriveranno precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, nevose sino a quote bassissime.

Il nocciolo freddo in alta quota, che sarà caratterizzato da temperature vicine ai -35°C a circa 5000 metri, raggiungerà Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata nel corso di martedì mattina: al transito della massa gelida ci saranno nevicate sparse ma localmente forti con fiocchi di grosse dimensioni.

Gli accumuli nevosi più interessanti arriveranno in collina e lungo l'Appennino, ma non escludiamo fioccate anche sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Fiocchi fino a 100-200 metri sulla Puglia centro-meridionale e in Basilicata. Fioccate sparse anche sull'Appennino campano.

Forti nevicate sono attese anche in Calabria fino a 300 metri di quota e sulla Sicilia settentrionale oltre i 400-500 metri, specie in serata.

Mercoledì si consumeranno gli ultimi fenomeni al sud al mattino, poi rapido ritorno del Sole ovunque, seppur in un contesto termico da pieno inverno nonostante saremo ormai nei primi giorni della primavera meteorologica.