Inizio settimana prossima: arriva la NEVE anche a BASSA QUOTA su alcune zone del NORD

L'ultima perturbazione atlantica di questo strano inverno risale alla giornata dell'Immacolata, ovvero al giorno 8 dicembre. Dopo quella data sull'Italia abbiamo avuto alta pressione alternata a correnti da nord che hanno messo in un regime di siccità severa le nostre regioni settentrionali.

A distanza di due mesi, finalmente una perturbazione busserà alla porta dell'Italia all'inizio della settimana prossima. Sebbene ci siano ancora dubbi sulla sua tempistica e penetrazione, il fronte dovrebbe portare finalmente un po' di pioggia e neve sulle regioni settentrionali, anche al nord-ovest!

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola secondo il modello americano per la giornata di lunedi 14 febbraio:

Nella mattinata le regioni di nord-ovest verranno interessate dal prefrontale, con rovesci in Liguria e neve sopra i 700-800 metri. Scarse le piogge in pianura, mentre sulle Alpi inizierà a nevicare sopra gli 800-1000 metri in media.

Tra il pomeriggio e la serata assisteremo all'arrivo del fronte vero e proprio con calo della quota neve in serata fino a 100-150 metri tra la Pianura Piemontese e Lombarda, arrivando probabilmente in pianura tra bassa Lombardia e basso Piemonte in serata e nella successiva notte.

La neve potrebbe inoltre imbiancare l'Appennino Ligure centro-occidentale fino al fondovalle, mentre sull'Appennino Ligure orientale si dovrà salire fino a 800-1000 metri. Dove non nevicherà, cadrà della preziosa acqua dal cielo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per martedi 15 febbraio, sempre secondo il modello americano:

Tra la notte e il primo mattino probabile neve fino in pianura tra basso Piemonte e Pavese, in successivo rialzo nell'arco della giornata.

Maltempo al nord e sul Tirreno con rovesci e quota neve sulle Alpi sui 700-800 metri, fino a fondovalle sull'Appennino Ligure centro-occidentale, tra 800 e 900 metri su Appennino Ligure orientale ed Appennino settentrionale.

Rovesci anche tra la Toscana e il Lazio, per il resto tempo ancora asciutto.

Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni al nord-ovest e concentrazione degli stessi tra il nord-est, il centro e la Campania.

