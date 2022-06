Inizio settimana con DISTURBI all'alta pressione, vediamo dove e quando

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia dopo la fase instabile di questi giorni. In un primo momento non avremo un anticiclone particolarmente solido, mentre nella seconda parte della settimana la figura stabilizzante potrebbe fare sul serio, portandoci una nuova ondata di caldo da nord a sud.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Italia per le ore centrali di martedi 14 giugno:

Notiamo come la pressione al suolo sarà elevata, mentre alle quote superiori sarà presente un flusso di correnti debolmente instabili da nord-ovest che consentirà il fiorire di qualche temporale specie sui monti e nelle aree interne in genere.

Ecco infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 14 giugno:

Temporali pomeridiani o serali si faranno vedere sulle Alpi e le Prealpi, con qualche sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti. Temporali anche in prossimità dell'Appennino centro-settentrionale, con parziali sconfinamenti verso il versante adriatico.

Temperature abbastanza elevate su tutta l'Italia, ma "spezzate" dai temporali sopra citati.

Come precedentemente accennato, l'alta pressione potrebbe rinforzarsi nella seconda parte della settimana prossima con stabilità generale ed un aumento delle temperature fino ad un picco atteso nel week-end 18-19 giugno.

