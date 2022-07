Il CALDO potrebbe tornare FASTIDIOSO all'inizio della settimana prossima, vediamo DOVE...

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia all'inizio della settimana prossima. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Il tempo si presenterà nel complesso stabile su tutta l'Italia, fatta eccezione per alcuni temporali che potrebbero frequentare i rilievi e le aree interne nel pomeriggio.

Dal punto di vista del caldo, non avremo i valori termici allarmanti degli ultimi giorni, ma la calura diverrà fastidiosa, se non localmente molto fastidiosa.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per lunedi 11 luglio alle ore 17:

A stare peggio saranno gli abitanti della pianura padana centro-occidentale dove il caldo potrebbe essere molto fastidioso. Un caldo fastidioso aleggerà su alcune aree della Toscana e dell'Umbria, altrove il caldo sarà solo un po' fastidioso, ma decisamente sopportabile nelle aree colorate in verde.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto per martedi 12 luglio, sempre alle ore 17:

Sulla pianura padana avremo un caldo fastidioso, a tratti molto fastidioso. Caldo fastidioso anche sulla Sardegna ed a tratti anche al centro e al meridione. Resterà invece sopportabile il caldo nelle aree colorate in verde.

