I TEMPORALI del week-end: ULTIMI AGGIORNAMENTI

L'alta pressione che ci sta interessando tenderà a flettere nelle prossime 36-48 ore sull'Italia, concedendo la creazione di temporali a macchia di leopardo sulla Penisola. Non è previsto l'arrivo di nessuna perturbazione e di conseguenza i temporali saranno mal distribuiti, ma con maggiore predilezione delle zone interne e montuose nel pomeriggio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 27 agosto:

In questi casi è molto difficile stabilire l'esatta localizzazione dei fenomeni. Secondo l'autorevole modello europeo, i temporali si concentreranno al nord e nelle aree interne del centro; nel pomeriggio verranno interessati i rilievi, mentre in serata le pianure ed occasionalmente le coste. Qualche temporale sarà possibile anche nelle aree interne della Sardegna e del meridione peninsulare limitatamente al pomeriggio, per il resto fenomeni meno probabili.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 28 agosto:

Temporali maggiormente probabili sul nord-est, le aree interne del centro, l'isola d'Elba e la Sicilia occidentale. Occasionali sconfinamenti verso il versante adriatico nel pomeriggio. Più sporadici i fenomeni al nord-ovest ed addirittura assenti sulla Sardegna.

Temperature in calo sotto i temporali, invariate altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località