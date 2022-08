Giovedì 18 agosto: cinti d'assedio tra TEMPORALI INTENSI e CALDO ATROCE!

Ecco la situazione sinottica attesa per la serata di domani, giovedi 18 agosto:

La goccia fredda sarà centrata sulla Costa Azzurra, in procinto di gettarsi sul Mar Ligure. Tutto il nord ed in tendenza anche la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio saranno avvolti da temporali anche intensi. Sulle restanti regioni sarà invece il caldo a fare notizia in questa strana giornata di agosto, caldo che sarà anche molto intenso specie al sud.

Per prima cosa occupiamoci dei temporali. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 18 agosto:

Si prevedono temporali anche forti tra la Lombardia e il Veneto, unitamente alla Liguria centro-orientale. Nel pomeriggio-sera temporali anche su Toscana, ovest Umbria e alto Lazio, unitamente a piovaschi sulla Sardegna. Sul resto d'Italia cieli lattiginosi per sabbia in sospensione e gran caldo.

Veniamo adesso alle temperature massime previste per domani, giovedi 18 agosto, attorno alle ore 16:

Massima attenzione alla Sicilia ed alle zone interne della Puglia dove si prevedono valori localmente superiori a 40°. Temperature molto elevate anche sul restante centro, con punte di 36-37°. Aria più fresca invece sul nord-ovest e la Sardegna, in movimento poi verso levante. Entro venerdi l'aria fresca avrà raggiunto tutta l'Italia mettendo fine al caldo anche al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

