Fine mese con un po' di ALTA PRESSIONE: come si comporteranno le temperature?

Non sarà sicuramente il mostro anticiclonico che ci ha accompagnato durante l'inverno scorso; tuttavia, la pressione sul nostro Paese tenderà ad aumentare nei prossimi giorni, ma senza raggiungere valori troppo acuti (ne di pressione, ne di geopotenziali).

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le ore centrali di giovedi 28 aprile:

Come potete vedere, non ci sarà nessuna figura anticiclonica tenace in grado di monopolizzare il tempo per molti giorni. La parte più forte sarà lontana dalla nostra Penisola ed ubicata in Atlantico.

Noi verremo interessati da un prolungamento di una cellula stabilizzante poste in sede inglese, ma che avrà geopotenziali del tutto normali. Tutto ciò sarà comunque in grado di elargire bel tempo da nord a sud a parte addensamenti locali che si presenteranno nelle aree interne e montuose, ma senza precipitazioni.

Dal punto di vista termico, questa è la mappa delle temperature attese in Italia alle ore 15 di giovedi 28 aprile:

Farà un po' caldo sulle due Isole Maggiori dove si prevedono punte di 25-26°. Punte di 24° anche sul medio Tirreno, per il resto valori gradevoli, 21-22° in Valpadana e 16-18° in prossimità del versante adriatico che riceverà un blando respiro più fresco da est.

La situazione inizierà a cambiare dal fine settimana, ma ne parleremo in separata sede.