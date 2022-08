Dove si accaniranno maggiormente i TEMPORALI nei prossimi due giorni?

Ecco la situazione sinottica prevista per le prime ore di mercoledi 10 agosto:

L'alta pressione porterà i suoi massimi in direzione dell'Europa centrale e settentrionale. L'Italia si troverà quindi esposta ad un flusso di correnti più fresche da nord-est che alimenterà temporali essenzialmente al centro e al meridione.

La seconda mappa mostra i temporali previsti in Italia nella giornata di domani, martedi 9 agosto:

Ad eccezione della Toscana e gran parte della Sardegna, il resto del centro e del meridione verranno bersagliati da temporali anche intensi. I fenomeni saranno più intensi nelle aree interne, ma con sconfinamenti costieri altamente probabili.

Al nord, fatta eccezione per qualche temporale sulle Alpi occidentali, il tempo sarà soleggiato e caldo per l'intera giornata.

Questi invece sono i temporali previsti per mercoledi 10 agosto:

Temporali in gran parte del centro e al meridione, con fenomeni anche sul mare tra la Sicilia e la Sardegna. Assenza di fenomeni su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al nord soleggiato a parte qualche temporale sulle Alpi in via di attenuazione in serata.

Temperature in calo al centro e al sud, stazionarie al nord.

