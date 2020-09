Domenica "tempo da LUPI" su molte regioni italiane

Un vortice freddo in quota posizionato sulle Alpi non potrà non avere ancora delle conseguenze sulla Penisola. Infatti per domenica è prevista una recrudescenza del maltempo dapprima su Sardegna e versante tirrenico, poi sulle restanti regioni centrali e il meridione con piogge temporalesche anche rilevanti e di tipo marittimo.



Qui la mappa che evidenzia la prima fase del peggioramento con le precipitazioni a ridosso del Tirreno e il minimo pressorio al suolo prossimo alla costa laziale, si nota già un tentativo di "ritornante occlusa" sulle Venezie, notate i nubifragi previsti tra Sardegna e coste laziali:

La seconda mappa evidenzia la traslazione del minimo verso l'Adriatico nel pomeriggio-sera di domenica, con tutte le conseguenze del caso, violenti temporali in Campania e sul medio Adriatico, marginale coinvolgimento del settentrione, estremo sud ancora in attesa:

La terza mappa ci porta alla notte su lunedì 28 settembre, quando il vortice torna a coinvolgere l'Alto Adriatico, portando piogge sulla Romagna e le coste venete, scatena una linea temporalesca al sud di notevole portata, mentre lascia sottovento il nord-ovest, una situazione destinata comunque a migliorare dal pomeriggio di lunedì, con l'allontanamento e il colmamento del minimo: