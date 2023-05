CALDO: quando arriverà e quanto ne verrà? Le ultimissime!

Due anticicloni che NON sono in grado di abbracciare l'Italia, due anticicloni che non assicurano stabilità e tutto quello che comporta averli sulla testa: temperature a 1500m comprese tra 15 e 20°C o oltre, compressione ed avvitamento dell'aria, la classica manovra di subsidenza che esalta il riscaldamento.



Niente di tutto questo si vedrà tra qui e il Ponte del 2 giugno, dove riuscirà comunque a far caldo, sia per l'inclinazione dei raggi solari, per la durata del dì, e per l'orografia del terreno con la Valpadana che è ormai un catino brulicante di cemento.

Non si arriverà a 30°C ma si sfioreranno in diverse località, specie del nord, il più vicino all'anticiclone, che comunque riuscirà a tener botta tra il nord e il centro del Continente. Cominciamo dalla prima parte della settimana, ancora influenzata da molta instabilità atmosferica. Conseguentemente temperature che in quota risulteranno ancora di +10°C a 1500m su tutto il nord e parte del centro, ma anche a ridosso della Sardegna:

E guardate anche gli accumuli di pioggia previsti sino a giovedì 1° giugno, si nota un'instabilità davvero marcata a ridosso delle Isole Maggiori e in parte anche sul nord-ovest e le zone appenniniche del centro e del sud:

E di conseguenza i valori termici al suolo non potranno salire più di tanto:

Nei giorni successivi, tra giovedì 1 e venerdì 2, ecco le temperature in quota e al suolo salire un po' a causa dell'espansione dell'anticiclone e arrivare a raggiungere i 14°C nelle Alpi durante le ore pomeridiane a 1500m con riflessi su città come Aosta, Trento e Bolzano, ma anche sul catino padano, come vediamo qui:

Non si tratterà comunque di valori che possano determinare chissà quale disagio da caldo, perchè la sera farà comunque sempre fresco dalle Alpi alla Sicilia. E inoltre anche durante la prima decade di giugno non si vede una performance dell'anticiclone in grado di traghettarci nell'estate piena.