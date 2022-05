CALDO: dove sarà più FASTIDIOSO nel week-end?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia nel prossimo fine settimana. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

L'alta pressione raggiungerà la massima potenza durante il prossimo fine settimana e causerà un'ondata di caldo fuori stagione sulla nostra Penisola. Oltre al sole, arriveranno anche le prime condizioni afose su alcune zone d'Italia, segnatamente nella giornata di sabato 21 maggio.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo che avremo in Italia nel pomeriggio di sabato 21 maggio, attorno alle ore 17:

Un caldo FASTIDIOSO, a tratti MOLTO FASTIDIOSO sarà presente sulla Pianura Padana. Sul resto d'Italia la calura sarà ancora abbastanza sopportabile con un po' di fastidio solo nelle zone colorate in giallo.

Questa invece è la situazione prevista per domenica pomeriggio, sempre attorno alle ore 17:

L'arrivo di aria relativamente più secca farà scendere un po' il FASTIDIO sulle pianure del nord, che si presenterà comunque a tratti. Sul resto d'Italia caldo intenso, ma sopportabile, con un po' di fastidio solo nelle aree colorate in giallo.

