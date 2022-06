CALDO ATROCE: l'Italia questa volta verrà RISPARMIATA!

Le mappe, fino alla giornata di ieri, insistevano nel mettere il cuore di questa 3° ondata di caldo tra il Mediterraneo occidentale e l'Italia, con punte termiche da capogiro soprattutto al nord e al centro; oggi, fortunatamente (per noi) tutto viene traslato verso ovest e ad avere la peggio saranno la Spagna e la Francia meridionale. Da noi farà caldo, ma almeno non verranno frantumati record, cosa che fino a ieri era assai probabile.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per giovedi 16 giugno, durante il pomeriggio:

A determinare questo stato di cose, la solita goccia fredda che si insaccherà ad ovest del Portogallo e tirerà su "l'inferno" sul Mediterraneo.

Come si nota da questa mappa, l'Italia non verrà per fortuna interessata da isoterme da record, cosa che invece avverrà tra la Spagna e la Francia meridionale, dove si paleseranno 28° a 1500 metri con riscontri termici al suolo quasi sicuramente superiori a 40°.

Da noi, le regioni che patiranno maggiormente il caldo saranno la Sardegna ed il settore di nord-ovest dove arriveranno isoterme tra + 18 e + 20°...indubbiamente elevate, ma non da record.

L'ondata di caldo persisterà sui settori occidentali del Continente fino a tutto il week-end, per poi scemare lentamente all'inizio della settimana prossima.

Anche il modello europeo per giovedi 16 giugno opta per l'occidentalizzazione della rimonta, con l'Italia al margine:

Secondo i modello nostrano, si arriverà sui settori occidentali dell'Europa "solo" a 26° a 1500 metri che corrisponde al suolo a temperature attorno a 40°. In Italia isoterme alla medesima quota saranno comprese tra + 16 e + 20°...un'ondata di caldo tosta, ma non da record.

