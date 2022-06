ATTENZIONE: martedì 28 giugno TEMPORALI VIOLENTI su alcune zone d'Italia, vediamo quali...

Come un tizzone infuocato in un bidone di benzina. Così rischierà di essere paragonato il cavo d'onda che nella giornata di domani, martedi 28 giugno, entrerà sul nord Italia. E' accompagnato da temperature non troppo basse in quota, ma quel tanto che basta per innescare fenomeni molto intensi su gran parte delle regioni settentrionali nel pomeriggio-sera della giornata suddetta.

Al mattino, in verità, non succederà granchè. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 14 di domani, martedi 28 giugno:

A parte qualche temporale tra Val d'Aosta, alto Piemonte ed Alpi occidentali, non dovrebbe succedere ancora nulla di preoccupante. Attorno al mezzogiorno il cielo si coprirà ed inizieranno i primi sgocciolii dati da nubi medio-alte sul restante settentrione e l'alta Toscana.

Ecco cosa succederà tra le 14 e le 00 su mercoledi 29 giugno!

Il nord Italia si riempirà di temporali anche molto intensi, soprattutto sul Piemonte, l'alta Lombardia ed a seguire il nord-est. Si tratterà di fenomeni accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Qualche temporale in serata potrebbe sforare anche sull'alta Toscana e l'Appennino settentrionale; sul resto d'Italia ancora tanto caldo specie al sud.

