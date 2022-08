Aggiornamenti serali: possibile irruzione FRESCA dall'est a ridosso di Ferragosto!

Gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici confermano ancora una volta il cambio di rotta che avverrà nel corso della settimana entrante. L'anticiclone africano lascerà gradualmente spazio a correnti via via sempre meno calde e più instabili provenienti in larga parte dall'est Europa. Questi infiltrazioni fresche saranno evidenti già da lunedì e martedì quando numerosi temporali coinvolgeranno monti, colline e settori interni della nostra penisola produncendo un graduale calo delle temperature.

Il momento più fresco e instabile, tuttavia, potrebbe arrivare proprio a ridosso di Ferragosto e precisamente tra 12 e 14 agosto.

Una massa d'aria fresca proveniente dall'est Europa potrebbe muoversi in modo retrogrado verso ovest scivolando al di sotto dell'anticiclone che nel frattempo troverà vita sull'Europa centro-settentrionale.

La configurazione che si evince nel modello matematico GFS è piuttosto insolita in estate ed è molto più facile osservarla nei mesi invernali (non parliamo di temperature, bensì del tipo di circolazione dell'aria). Sia chiaro, non farà freddo ma le temperature potrebbero scendere in modo chiaro un po' su tutta la penisola fino a portarsi sotto le medie del periodo.

L'arrivo di questa avvezione fresca potrebbe generare una notevole instabilità dapprima al nord e l'alto Adriatico il 12 agosto e successivamente al centro, al sud e sul medio-basso Adriatico tra 13 e 14 agosto.

Nei prossimi aggiornamenti potremo fornire maggiori dettagli a riguardo.