Aggiornamenti serali: 1-2 SETTEMBRE con forte MALTEMPO su diverse regioni

Gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici non fanno altro che rafforzare l'ipotesi di un netto peggioramento proprio nei primi giorni di settembre, esattamente all'inizio dell'autunno meteorologico.

Come già accennato in questo articolo, l'instabilità sarà sempre più protagonista nei prossimi giorni sulle regioni settentrionali, per poi culminare tra 1 e 2 settembre con un forte guasto ad opera di un affondo fresco atlantico tra Francia e nord Italia.

Tale massa d'aria andrebbe a risvegliare le correnti di scirocco sul medio-alto Tirreno, sul mar Ligure e sulle Alpi dando luogo a piogge e forti temporali.

Secondo le ultimissime simulazioni è probabile che giovedì 1 settembre possa rivelarsi la giornata più ricca di maltempo a causa della presenza di estesi temporali ricchi di venti forti (di downburst) piogge e grandinate. Liguria, Toscana, Lombardia, alto Piemonte e a seguire anche Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia sarebbero le regioni più colpite da questa ondata di maltempo.

Gli accumuli di pioggia totali previsti entro il 2 settembre sono piuttosto elevati sulle Alpi, con picchi superiori ai 120 mm. Questi accumuli, sia chiaro, rappresentano il totale delle piogge da oggi fino al 2 settembre, sebbene la quasi totalità di essi è concentrato nelle prime 48 ore del nuovo mese.



Il 2 settembre il maltempo potrebbe concentrarsi maggiormente sul centro Italia, mentre il sud resterebbe ancora ai margini del maltempo e, contrariamente, sotto correnti più calde che manterrebbero le temperature poco oltre le medie del periodo.