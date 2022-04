Domenica 3 e lunedi 4 aprile: attenzione alle GELATE TARDIVE

Prima il maltempo, poi il freddo? Esaurita la fase dei contrasti per l'arrivo di aria fredda in quota, tra domenica e lunedì la maggiore serenità del cielo unita al calo della ventilazione potrebbe far depositare il freddo anche al suolo. La giornata peggiore per il rischio di qualche gelata in pianura sembra essere la prima mattinata di lunedi 4 aprile.

Andiamo però con ordine. Queste sono le temperature al suolo previste per le prime ore di domenica 3 aprile:

Occhi puntati alle vallate incassate dell'Italia centrale, segnatamente la piana aquilana, dove si potrebbero toccare valori davvero bassi, attorno a -5 / -7°. Rischio di deboli gelate (tra 0° e -1) nelle restanti aree interne del centro e addirittura in alcune zone interne della Sardegna e della Sicilia. In pianura padana si potrebbe andare di poco sottozero (tra 0 e -2°) sul basso Piemonte e limitate aree dell'Emilia Romagna.

Ovviamente, appena il sole prenderà piede, le temperature si alzeranno abbastanza in fretta.

Questi invece sono i valori al suolo attesi nella prima mattinata di lunedi 4 aprile:

Sarà la mattinata più fredda per il nord con punte al ribasso di -1/-2° sul Piemonte e la bassa Lombardia, ma 0° potrebbero essere toccati in molte aree di pianura. Punte di -5° nelle valli incassate tra Lazio e Abruzzo e 0°/ -1° nelle zone interne della Toscana. Spariranno invece le gelate al meridione.

Da martedi 6 aprile, invece, temperature in aumento senza più il rischio di gelate.

