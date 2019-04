Il TEMPO in sintesi sino a sabato 27 aprile: PIOGGE frequenti!

Dalla Pasquetta si aprirà una fase dinamica del tempo che si trascinerà per diversi giorni. Questo non significa che pioverà sempre ma che diverse regioni, ad intervalli, potranno beneficiare di preziose precipitazioni primaverili.









L'Italia ospiterà un canale depressionario che persisterà almeno sino alla fine del mese, forse anche nei primi giorni di maggio. Le precipitazioni più estese si verificheranno tra Pasquetta e martedì 23 e poi probabilmente venerdì 26 aprile, ma ci saranno anche altri momenti di instabilità. L'alta pressione non sembra in grado di ricucire lo strappo e di riportare stabilità e bel tempo.



Ecco la sintesi grafica del tempo previsto sino a sabato 27 aprile:











SINTESI PREVISIONALE sino a SABATO 27 aprile:

domenica 21 aprile: Pasqua salva ma tanto vento sulle Isole Maggiori con punte sino a 100km/h e molta sabbia in sospensione, velature diffuse ma nessuna pioggia.



lunedì 22 aprile: Pasquetta con tempo in peggioramento su Sardegna, Lazio, Campania, poi tutte le regioni centrali, infine la Liguria, in serata piogge quasi ovunque, tranne estremo nord-est. Temperature in calo, ancora Scirocco.



martedì 23 aprile: maltempo al nord e al centro con piogge e temporali, variabile con rovesci sparsi su Campania e Molise, più sporadici sul resto del sud con schiarite, temperature in ulteriore calo.



mercoledì 24 aprile: nubi sparse e qualche rovescio al nord, schiarite altrove e temperature nel complesso miti.



giovedì 25 aprile: nubi e rovesci in arrivo al nord-ovest con piogge in estensione al resto del nord entro sera, variabile con schiarite al centro, perturbazione africana in arrivo al sud con piogge su Sicilia, Calabria, poi piovaschi anche sul resto del sud.



venerdì 26 aprile; maltempo al nord e al centro con piogge e temporali, schiarite al sud. Temperature in calo.



sabato 27 aprile: instabile al nord ma migliora ad ovest, ancora maltempo sul resto d'Italia.