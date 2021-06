------------------------------------------------------

Città:

Genova



Titolo di studio:

Dottore in scienze naturali



Descrizione:

Dall'aprile del 2001 entra a far parte del team di MeteoLive.it e della società Meteo Italia S.r.l., analizza i modelli fisico-matematici, redige articoli previsionali e si occupa dell'ottimizzazione e del fine-tuning delle previsioni meteo per i Comuni italiani. Diverse sono le apparizioni in TV, intervistato dalla RAI della regione Liguria.