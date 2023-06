Indice di disagio da caldo (EUROPA)

Queste mappe, che siamo stati i primi in Italia a mostrare a partire dal mese di giugno 2011, sono molto utili per valutare l'indice di disagio fisico da caldo nei pomeriggi della stagione estiva (centrate alle ore 17, più o meno in concomitanza con le temperature massime del giorno).

Sono aggiornate tutti i giorni e sono il frutto di complesse formule fisico-matematiche che prendono in considerazione sia le temperature previste, sia l'umidità relativa, la cui interazione crea la sensazione umana di temperatura (temperatura percepita): a parità di temperatura, il corpo umano percepirà caldo più intenso in presenza di umidità più elevata.



Quando la colorazione rimane verde significa che le temperature sono inferiori a 27/28°C e quindi che il caldo è assente oppure moderato e ampiamente sopportabile.

Ecco la legenda:

OK Nessun disagio per il caldo, che rimane moderato e ampiamente sopportabile, valori inferiori a 28°C Caldo un po' fastidioso ma ampiamente sopportabile Caldo fastidioso Caldo molto fastidioso, senso di disagio Caldo quasi insopportabile, forte sensazione di malessere Caldo insopportabile specie per bambini e anziani! Caldo molto intenso e insopportabile, grave pericolo per la salute per quasi tutti i soggetti! Rischio quasi certo di collasso, specie per i soggetti non abituati!



Previsione per OGGI alle 17:

Previsione per DOMANI alle 17:

Previsione per DOPODOMANI alle 17:

Previsione fra 3 giorni alle 17:

Previsione fra 4 giorni alle 17:

Previsione fra 5 giorni alle 17:



