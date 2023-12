Ultimissime ONDATA di FREDDO di gennaio: colpito soprattutto medio Adriatico e meridione

Manca qualcosa stasera per completare il puzzle della rivincita dell’inverno dall’Epifania in poi; qualcuno aggiungerà “manca SEMPRE qualcosa”. In realtà l’anticiclone il suo onesto lavoro “di sponda” lo farà, ma c’è sempre qualcuno che si mette di mezzo per evitare che l’inverno faccia il suo dovere su tutto il nostro Paese, naturalmente si tratta della spinta delle correnti da ovest, ancora troppo veemente secondo le emissioni serali dei modelli per dar vita a qualcosa di più sostanzioso.

Per il momento dunque possiamo accontentarci di assistere ad un affondo che vada a portare temperature rigide su gran parte del Paese, laddove adesso sembra quasi primavera. Tranquilli! Le emissioni di questa sera NON sono certamente definitive e lasciano aperte le porte ad uno sfondamento dell’aria fredda ben più rilevante da quello tracciato, però al momento è giusto che il lettore conosca qual è l’ipotesi più probabile, questa è la mappa prevista per martedì 9 gennaio dall’emissione di controllo del modello americano:

Vedete bene quanto l’incertezza regni sovrana, l’anticiclone si estende dalle Canarie alla Groenlandia ma non basta ancora per favorire il dilagare del freddo e della neve su gran parte del Continente, lo vediamo ancor meglio nella mappa del modello europeo per mercoledì 10 gennaio, dove si nota la forzante dei venti da ovest che ci spinge addosso l’anticiclone appena il freddo prova a sfondare sul nostro Paese da nord-est, tuttavia qui neve a quote molto basse, vento gelido e freddo non mancheranno su medio Adriatico e meridione (ma non altrove):

E non ci sono ipotesi che invece prevedono un’ondata di freddo più decisa, duratura e che coinvolga gran parte d’Italia anche con neve? Si, certamente le carte che puntano ad uno schema barico invernale meno sfuggente e più coinvolgente ci sono eccome; eccone un paio, la prima vede maltempo con neve a bassa quota al nord e un inserimento più facile delle correnti fredde da nord-est (attendibilità però bassa):

La seconda invece, vede un ramo del vortice polare piombare direttamente sulla verticale della Francia e poi sfondare nel Mediterraneo con prerogative di maltempo invernale (senza entrare troppo nei dettagli). Il punto è che anche questa mappa stasera non ha la stessa attendibilità di quelle mostrate sopra.

E la media degli scenari in quale direzione va? In quella indicata ampiamente: mordi e fuggi del freddo e della neve su medio Adriatico e meridione ed anticiclone invadente, questa è quella del modello canadese:

Seguite comunque gli aggiornamenti, la frenata della corrente a getto potrebbe risultare più rilevante, così come meno baldanzosa l’invadenza dell’anticiclone.