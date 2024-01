Meteo 7 giorni: settimana da dimenticare, ma vicini a una svolta

Nebbie e Sole sono gli unici protagonisti della scena meteo italiana da ormai da oltre due settimane, stante la persistenza di un invadente anticiclone sub-tropicale. Le nebbie mantengono una parvenza d’inverno in Val Padana, dove da tanti giorni registriamo minime sotto lo zero e assistiamo a brinate, gelate e qualche galaverna. Trattasi però di freddo malsano, considerando che queste nebbie sono ricche di inquinanti e polveri sottili, letteralmente intrappolate nei bassi strati.

La situazione non migliorerà nemmeno nel corso della settimana: sia i giorni della Merla che la Candelora saranno stabili e soleggiati quasi ovunque, eccetto per le solite nebbie in Val Padana. Le temperature non subiranno grandi variazioni e potranno raggiungere anche i 15-16°C sulle aree tirreniche e le isole maggiori.

I modelli matematici, tuttavia, ci suggeriscono un potenziale cambio di circolazione dopo il 5 febbraio, il quale potrebbe favorire il ritorno del freddo in Europa e nel Mediterraneo. Su questo punto ci torneremo nei prossimi editoriali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 30 gennaio: insiste l’anticiclone su tutta Italia, nessun segno d’inverno vero. Nebbie in Val Padana.

Mercoledì 31 gennaio: stabile su tutta Italia, giorni della Merla che si concludono con un forte anticiclone.

Giovedì 1 febbraio: un po’ di nubi basse al nord e regioni tirreniche, tempo nel complesso stabile.

Venerdì 2 febbraio: Candelora ancora una volta in compagnia del bel tempo su tutta Italia. Refoli freschi al sud.

Sabato 3 febbraio: poche variazioni, stabilità diffusa da nord a sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 febbraio: anticiclone su tutta Italia, temperature stazionarie.

Lunedì 5 febbraio: da confermare un peggioramento sulle Alpi e una intensificazione del vento al nord, con conseguente dispersione delle nebbie.

