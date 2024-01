L’analisi meteo di Alessio Grosso: speranze di cambiamento a febbraio…

Cominciamo da questa sera una rassegna video che completeranno i nostri approfondimenti, soprattutto per chi è stanco di leggere e vuole sapere in tempi sufficientemente rapidi se sono in vista cambiamenti significativi nello stato del tempo.

Riprende quindi un appuntamento fisso che per anni aveva tenuto compagnia ai nostri lettori e che volentieri vi riproponiamo. Ci saranno dei flash come quello di oggi destinati ai lettori meno esperti, ed altri invece più approfonditi e tecnici, rivolti ad un pubblico più appassionato.