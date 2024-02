GROSSO: il tempo cambia ma manca un elemento essenziale…

Il tempo cambia finalmente. Lo farà in modo drastico, anche se solo al nord vivremo qualche vero scampolo d’inverno, mentre al centro-sud sarà piuttosto un tipo di maltempo dal volto autunnale.

L’importante è che ci sia dinamismo, che piova, che nevichi in quota, che ci sia ricambio d’aria, che l’alta pressione non rimanga sempre stabile a ridosso del nostro Paese come un cancro inestirpabile. E’ un’occasione insomma.

In ogni caso l’anomalia si vede dalle mappe emisferiche, guardate dove si concentrerà il freddo sabato 24 febbraio:

E’ vero: c’è una piccola appendice europea, ma si tratta di briciole rispetto a quello presente nell’area polare che proprio non riesce a smuoversi verso sud come se fosse un iceberg perfettamente incollato sopra il Mar Glaciale Artico.

Questa solitudine del freddo, che pare incapace di invadere le medie latitudini, ha penalizzato questa ed altre stagioni invernali.

Ci sarà un tentativo a fine mese da parte delle masse gelide di raggiungere il Canada orientale e Gli Stati Uniti orientali ma sull’Europa non arriverà nulla di che:

Se vediamo uno zoom sul Vecchio Continente di quanto appena esposto, con mappe riferite al 24 e al 28 febbraio, vedremo proprio come il freddo, anziché avanzare verso di noi, quasi arretri e perda compattezza.

Dunque, nonostante l’effimero tentativo di raggiungerci tra il 23 e il 27, la stagione è destinata a chiudersi davvero in modo piuttosto triste (pur confortata dalle precipitazioni, anche nevose peraltro), almeno stando agli aggiornamenti odierni: