Meteo 15 giorni: ecco la mossa per SCONFIGGERE l’alta pressione!

Se sperate di trovare una via di fuga al nulla meteo anticiclonico in tempi brevi sarà meglio che accantoniate questa possibilità. I primi 6-7 giorni di febbraio saranno ancora sottomessi da questo mostro, che oltre a determinare temperature miti (tranne ovviamente le inversioni termiche ed i casi nebbiosi), scoraggerà qualsiasi fenomeno precipitativo da nord a sud. Peggiorerà ulteriormente la qualità dell’aria, che specie in Val Padana ed in prossimità delle grandi città, proporrà livelli di inquinamento da allarme rosso.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 6 febbraio:

1 di 1 ‘

Non ci sarà ancora nulla da fare dal punto di vista atmosferico in Italia e sul Mediterraneo, dove la stabilità continuerà a dominare senza interferenze. L’alta pressione tuttavia inizierà un po’ a ridursi sia come forza che come estensione, incalzata da un flusso atlantico che giorno dopo giorno limerà il mostro di stabilità, fino a renderlo inoffensivo sul finire della prima decade di febbraio.

La lenta azione di limaggio delle correnti atlantiche ai danni della figura stabilizzante sembra essere la ricetta confezionata dalla natura per farci uscire dalla trappola dell’alta pressione, magari senza l’intervento del freddo, ma con l’arrivo di alcune precipitazioni.

La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 9 febbraio ci mostra il transito di una perturbazione in seno all’abbassamento del flusso occidentale atlantico:

1 di 1 ‘

L’alta pressione verrà finalmente marginalizzata a sud-ovest dell’Iberia e da noi il tempo potrebbe ritrovare la dinamicità perduta, sebbene in un contesto non freddo.

Sul fronte delle precipitazioni, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, venerdi 9 gennaio, mostra quanto detto poco sopra. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Notiamo una probabilità di pioggia in netto aumento sull’Italia, specie lungo il versante tirrenico, con la neve che potrebbe frequentare i settori alpini a quote di medio-alta montagna. Vedremo se questa mossa riuscirà a sconfiggere definitivamente l’alta pressione oppure sarà solo un palliativo; per il momento continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.