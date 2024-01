Spunta la prima ondata di freddo di febbraio

In questo mare di alta pressione, che sembra non volersi schiodare dall’Europa, l’attenzione volge inevitabilmente al mese di febbraio e ai primi movimenti interessanti del prossimo mese che ci dispensano i modelli matematici.

Ci pensa il modello americano GFS a riportare una po’ di inverno in Italia, esattamente tra 7 e 8 febbraio. La tendenza ad un cambio di segno della NAO sembra volersi consolidare giorno dopo giorno: già ve ne parlammo alcuni giorni fa ed ora questa tendenza sta diventando sempre più probabile. La NAO (Oscillazione Nord Atlantica) è al momento in ampia fase positiva, ovvero presenta profonde depressioni sul nord Atlantico che schiacciano inevitabilmente gli anticicloni sul Mediterraneo.

Ma dai primi giorni di febbraio questa condizione, certamente deleteria per il nostro inverno, potrebbe venir meno. Le depressioni nord-atlantiche potrebbero riversarsi sul nord Europa, lasciando campo aperto all’alta pressione delle Azzorre che potrebbe insediarsi tra Groenlandia e Gran Bretagna. In questo modo l’aria fredda potrebbe scivolare agevolmente verso il cuore dell’Europa ed anche verso l’Italia.

Il modello GFS mostra un netto calo termico tra 7 e 8 febbraio, sebbene l’irruzione artica sembra voler puntare in modo più diretto i Balcani e la Turchia. È chiaro che non sarà questa la soluzione finale, considerando che si tratta ancora di una previsione a lunghissimo termine, pertanto non escludiamo ulteriori cambiamenti, a favore di un ritorno dell’inverno in Italia.