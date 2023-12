Inizio anno ancora in compagnia della MITEZZA, ma si scorgono IMPORTANTI CAMBIAMENTI

Il flusso atlantico scarsamente ondulato che sta interessando l’Italia, ci terrà compagnia per tutta la prima parte della settimana prossima. All’interno di questa corrente molto mite ed umida scorreranno alcuni sistemi frontali che avranno come obbiettivo primario l’Europa centro-settentrionale.

Una prima perturbazione agirà oggi al settentrione e su parte del versante tirrenico con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. Un secondo sistema frontale, molto più debole, agirà sull’Italia tra martedì 2 e mercoledi 3 gennaio, in attesa di un cambiamento più deciso atteso per venerdi 5 gennaio. Sarà proprio questo cambiamento ad introdurre una modifica delle correnti che dovrebbe agire dall’Epifania in poi con il probabile ritorno dell’inverno sull’Italia.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la situazione sinottica attese in Italia nelle ore centrali di martedì 2 gennaio:

Notiamo una situazione ancora non particolarmente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo attualmente. Ecco il flusso di aria mite sull’Europa centro-settentrionale a cui si contrapporrà una fascia anticiclonica ancora presente tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica.

Sul fronte dei fenomeni, la seconda mappa ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di Capodanno:

La perturbazione che oggi interesserà parte delle regioni centro-settentrionali si muoverà abbastanza celermente verso levante. Nella giornata di domani, lunedi 1 gennaio, darà ancora residui rovesci sul Friuli e piovaschi locali sul Tirreno, in modo particolare tra la Campania e la Calabria Tirrenica. Si faranno sentire anche venti molto miti da ovest che agiteranno i bacini centro-meridionali e quelli prospicienti la Sardegna.

Nella giornata di martedì 2 gennaio, sull’Italia saranno presenti generali condizioni di variabilità con qualche precipitazione, ma in un contesto ancora molto mite. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola:

Al nord piovaschi su Liguria e Friuli e locali pioviggini sulle pianure. Qualche piovasco sarà possibile anche sulla Toscana, la Campania, la Calabria Tirrenica e la Sicilia settentrionale. Probabili nevicate sull’alta Val d’Aosta oltre i 1500 metri, per il resto tempo asciutto ed ancora molto mite.